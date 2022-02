Genoa-Salernitana 1-1: Bonazzoli risponde a Destro (Di domenica 13 febbraio 2022) È l'ultima spiaggia per Genoa e Salernitana che chiudono la classifica pericolosamente lontane dalla zona salvezza. Servono i tre punti a entrambi per tornare a sperare. La... Leggi su ilmattino (Di domenica 13 febbraio 2022) È l'ultima spiaggia perche chiudono la classifica pericolosamente lontane dalla zona salvezza. Servono i tre punti a entrambi per tornare a sperare. La...

Advertising

Bonetti : Genoa BB and AB (before Blessin and after Blessin) Before Blessin: Fiorentina 6-0 Genoa Milan 3-1 Genoa Genoa 0-1… - llucaaax : Genoa e Salernitana virtualmente in B - Sicerto1919 : Finisce 1-1 tra #Genoa e #Salernitana Un pareggio che non fa bene a nessuna delle 2 squadre, ovviamente peggio all… - circondatodiblu : Genoa e Salernitana meritano di retrocedere. - Salernogranata : FINALE AL MARASSI. Genoa-Salernitana 1-1: un pari che non serve a nessuna delle due squadre -