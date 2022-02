Formazioni ufficiali Lecce-Benevento, Serie B 2021/2022 (Di domenica 13 febbraio 2022) Le Formazioni ufficiali di Lecce-Benevento, match valido per la 22esima giornata della Serie B 2021/2022. I padroni di casa sono in testa al campionato a quota 41 punti. La lotta per la promozione è alquanto combattuta con Cremonese e Pisa appaiate. Cercano invece i playoff gli ospiti che puntano ai tre punti per volare a 39 lunghezze. Appuntamento alle ore 15.30. Queste le scelte dei due tecnici. Formazioni ufficiali Lecce: in attesa Benevento: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Ledi, match valido per la 22esima giornata della. I padroni di casa sono in testa al campionato a quota 41 punti. La lotta per la promozione è alquanto combattuta con Cremonese e Pisa appaiate. Cercano invece i playoff gli ospiti che puntano ai tre punti per volare a 39 lunghezze. Appuntamento alle ore 15.30. Queste le scelte dei due tecnici.: in attesa: in attesa SportFace.

Advertising

DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di @acmilan e @sampdoria - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - JUVENTUS WOMEN-INTER, le formazioni ufficiali: in attacco spazio al tridente Bonansea-Hurtig-Cernoia - TuttoMercatoWeb : Hellas Verona-Udinese, le formazioni ufficiali: Beto in panchina, 3-4-2-1 per Tudor - TuttoMercatoWeb : Genoa-Salernitana, le formazioni ufficiali: Blessin si affida a Destro, Colantuono a Djuric - PiacenzaPress : LIVE Piacenza-Pergolettese: le formazioni ufficiali. Davanti la coppia Cesarini-Rabbi -