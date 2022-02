Covid oggi Veneto, 4.491 contagi e 21 morti: bollettino 13 febbraio (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.491 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 febbraio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 21 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Il totale dei casi nella regione da inizio pandemia sale a 1.267.330, quello dei decessi a 13.560. Gli attuali positivi sono 108.166. In calo i ricoveri in area medica, che sono 1.426 (-32) e anche quelli in terapia intensiva, 131 (-4). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.491 i nuovida coronavirus13in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 21, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente neldiffusodalla regione. Il totale dei casi nella regione da inizio pandemia sale a 1.267.330, quello dei decessi a 13.560. Gli attuali positivi sono 108.166. In calo i ricoveri in area medica, che sono 1.426 (-32) e anche quelli in terapia intensiva, 131 (-4). L'articolo proviene da Italia Sera.

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid oggi Veneto, 4.491 contagi e 21 morti: bollettino 13 febbraio I dati della regione Sono 4.491 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 febbraio in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid - 19. Si registrano altri 21 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello ...

