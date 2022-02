(Di domenica 13 febbraio 2022)in un colpo solo fa sua ladelof2022 (la Al Sifah-Muscat Royal Opera di 119.5 chilometri) e ne diventa anche il leader della classifica. Il corridore della QuickStep-AlphaVinyl ha attaccato in discesa negli ultimi 10 chilometri dello stage odierno, staccando i sette compagni di viaggio e tagliando il traguardo in ampia solitaria. Il bergamasco è stato bravo a dare tutto nelle fasi finali, andando a recuperare i 24 secondi che accusava dprima posizione della, sfruttando anche la scarsa collaborazione che si era andata a creare alle sue spalle. Rui Costa e Charming, infatti, hanno provato più volte a lanciarsi all’inseguimento dell’azzurro, senza però che i rivali dessero ...

Advertising

OA_Sport : #Ciclismo, Fausto #Masnada si aggiudica la quarta tappa del Tour of Oman e sale in vetta alla generale #TourofOman - Leonardo44447 : Intanto quel che ha fatto Masnada con il supporto di Mauro Schmid entrerà nella storia del ciclismo arabo. Grande… - Adry_666 : RT @ITAAirways: ?? Il quarto aereo con la nuova livrea, l'Airbus A319 è appena atterrato a Roma Fiumicino. L'aereo, dedicato al grande ca… - LottoNicola : RT @ITAAirways: ?? Il quarto aereo con la nuova livrea, l'Airbus A319 è appena atterrato a Roma Fiumicino. L'aereo, dedicato al grande ca… - misionera38 : RT @ITAAirways: ?? Il quarto aereo con la nuova livrea, l'Airbus A319 è appena atterrato a Roma Fiumicino. L'aereo, dedicato al grande ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Fausto

OA Sport

Il corridore bergamasco torna al successo dopo la tappa del Giro 2019 ROMA -Masnada torna al successo nella quarta tappa del Tour of Oman, la Al Sifah - Muscat Royal Opera di 119,5 chilometri. Il 28enne corridore bergamasco della Quick - Step Alpha Vinyl Team si è ...... che si chiama Uno - X e che rappresenta una delle più belle novità delprofessionistico ...all'ultimo chilometro con le prime schermaglie innescate da Rui Costa (UAE Emirates) eMasnada ...Fausto Masnada in un colpo solo fa sua la quarta tappa del Tour of Oman 2022 (la Al Sifah-Muscat Royal Opera di 119.5 chilometri) e ne diventa anche il leader della classifica generale. Il corridore ...Masnada, al sesto centro tra i professionisti, interrompe così un digiuno che durava dal 2019. Fausto Masnada torna al successo nella quarta tappa del Tour of Oman, la Al Sifah-Muscat Royal Opera di ...