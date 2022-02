Ci sono i video dello stupro della 18enne di Ravenna, ma il giudice assolve due 30enni. La legale: «Come poteva essere consenziente così ubriaca?» (Di domenica 13 febbraio 2022) Una sentenza «retaggio patriarcale, secondo cui le condotte dei maschi abusanti vanno giustificate». La definisce così Elisa Cocchi, avvocata di Adele (nome di fantasia). Per le motivazioni bisogna attendere tre mesi, ma intanto la decisione del Tribunale di Ravenna che ha deciso per l’assoluzione in primo grado del suo presunto violentatore e dell’amico che li aveva ripresi con il cellulare fa discutere. Anche perché «ci sono i video», dice la ragazza, all’epoca – cinque anni fa – diciottenne. Lei, di non aver acconsentito a quel rapporto sessuale, è certa. Le testimonianze date ai pubblici ministeri delle persone che quella notte erano con lei, tra il 5 e il 6 ottobre del 2017, sono contraddittorie, scrive Repubblica, così Come lo sono le ... Leggi su open.online (Di domenica 13 febbraio 2022) Una sentenza «retaggio patriarcale, secondo cui le condotte dei maschi abusanti vanno giustificate». La definisceElisa Cocchi, avvocata di Adele (nome di fantasia). Per le motivazioni bisogna attendere tre mesi, ma intanto la decisione del Tribunale diche ha deciso per l’assoluzione in primo grado del suo presunto violentatore e dell’amico che li aveva ripresi con il cellulare fa discutere. Anche perché «ci», dice la ragazza, all’epoca – cinque anni fa – diciottenne. Lei, di non aver acconsentito a quel rapporto sessuale, è certa. Le testimonianze date ai pubblici ministeri delle persone che quella notte erano con lei, tra il 5 e il 6 ottobre del 2017,contraddittorie, scrive Repubblica,lole ...

