Calciatori sopravvalutati, la classifica del Telegraph fa discutere: Baggio e Ibrahimovic presenti (Di domenica 13 febbraio 2022) Calciatori come Roberto Baggio, Steven Gerrard o Zlatan Ibrahimovic, hanno fatto e continuano a fare la storia del calcio. Nonostante tutto, qualcuno ha pensato di inserirli all'interno della... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 13 febbraio 2022)come Roberto, Steven Gerrard o Zlatan, hanno fatto e continuano a fare la storia del calcio. Nonostante tutto, qualcuno ha pensato di inserirli all'interno della...

Advertising

Giggi711 : @sarettabri Pare m'ibriaco certe volte,cmq non solo lui alcuni calciatori so sopravvalutati - Pall_Gonfiato : #Calciatori #sopravvalutati, classifica del Telegraph fa discutere: #Baggio e #Ibrahimovic presenti - guglielmo75 : @CucchiRiccardo Il Sassuolo l'ho visto male dopo i cambi, poi Scamacca e Frattesi mi sembrano i classici calciatori sopravvalutati - Defrekes : @b_chris__ Uno dei calciatori più sopravvalutati di sempre. E Calabria? Manco in serie C trovi di peggio -