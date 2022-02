Cabaret | Germania anno zero nel capolavoro con Liza Minnelli

(Di domenica 13 febbraio 2022) Nel 1972 Bob Fosse rivoluzionava il musical cinematografico con, ilda Oscar cone Michael York, ambientato durante l'ascesa del nazismo. È un ghigno deformato dal riflesso di un vetro la prima immagine che ci viene presentata in; un secondo più tardi il volto di Joel Grey, il maestro di cerimonie del Kit Kat Klub, si gira verso di noi per offrirci il suo Willkommen, mentre la penombra dell'inquadratura iniziale cede il posto al rosso acceso del soffitto. L'impressione di una realtà alterata è rimarcata dal controcampo sull'auditorio: la donna seduta al tavolo, in una posa innaturalmente plastica, riproduce il Ritratto della giornalista Sylvia von Harden del pittore Otto Dix. "Lasciate fuori i vostri problemi", è l'invito del maestro di …

Ultime Notizie dalla rete : Cabaret Germania

Movieplayer.it

La caduta degli dei: nel film di Luchino Visconti le tenebre dellaLife is aL'ambiguità del paese nei confronti del nazismo trova inoltre una personificazione emblematica nella ...... perplessità di comici, letterati, sopravvissuti ebrei e non; filmati di vecchi, sketch del ... ride anche la tremenda comica ebrea americana Sullivan, Se solo ci fossero stati neri in...che in Cabaret ha il viso limpido di Michael York, è l'alter ego dello scrittore Christopher Isherwood, che nel 1939, nel memoriale Addio a Berlino, rievocava il periodo trascorso in Germania all ...Tedesco, aveva 92 anni. Era noto anche per il suo sodalizio con il regista Rainer Werner Fassbinder, premiato anche per le scene de 'L'uomo ...