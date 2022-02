Bundesliga | il Dortmund conquista Berlino ed è a -6 dal Bayern Vince l'Hoffenheim

Advertising

GiorgioTosatto : Segnalo la fase offensiva costruita da Seb Hoeness: con 43 gol fatti l’Hoffenheim ha il quarto attacco della Bundes… - sportli26181512 : Union Berlino-B. Dortmund: video, gol e highlights: Il match valevole per la ventiduesima giornata della Bundesliga… - Luxgraph : Reus trascina il Borussia Dortmund: ora il Bayern è più vicino - CalcioPillole : Vittoria in scioltezza per il #BorussiaDortmund sull'#UnionBerlino. Determinante la doppietta di un ispirato #Reus. - cmdotcom : #Bundesliga: il Dortmund conquista Berlino ed è a -6 dal Bayern -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga Dortmund

TUTTO mercato WEB

Tutto facile per il Borussiache batte l'Union Berlin 3 - 0 nella ventiduesima giornata di2021/2022. Al 18 e al 25 arriva la doppietta di Reus che indirizza la sfida. Al 71 Guerreiro chiude i conti e firma il ...Commenta per primo Dopo le gare di venerdì e di ieri, termina oggi con due posticipi la 22esima giornata di. Apre alle 15.30 il Borussia, reduce dalla brutta sconfitta casalinga contro il Bayer Leverkusen, che vuole difendere il secondo posto nell'ostica trasferta di Berlino , contro l'...Non doveva sbagliare per mantenere qualche chance di conquistare la Bundesliga e non ha sbagliato. Vittoria in trasferta per il Borussia Dortmund, che espugna il campo dell'Union Berlino imponendosi ...Tutto facile per il Borussia Dortmund che batte l’Union Berlin 3-0 nella ventiduesima giornata di Bundesliga 2021/2022. Al 18' e al 25' arriva la doppietta di Reus che indirizza la sfida. Al 71' ...