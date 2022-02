Atalanta in apprensione per Zapata: pronto il sostituto! (Di domenica 13 febbraio 2022) La situazione in casa Atalanta non è certamente delle migliori e le condizioni di Duvan Zapata preoccupano non poco la dirigenza bergamasca. La società, però, vorrebbe vederci chiaro prima di affondare il colpo per un eventuale sostituto. Zapata Atalanta InfortunioIl nome in cima alla lista sarebbe quello di Diego Costa, attualmente svincolato. Qualora l’attaccante colombiano dovesse restare lontano dai campi allora l’Atalanta si farebbe trovare pronta e andrebbe a chiudere l’accordo con Diego Costa per evitare di trovarsi con una rosa troppo corta. Leggi su rompipallone (Di domenica 13 febbraio 2022) La situazione in casanon è certamente delle migliori e le condizioni di Duvanpreoccupano non poco la dirigenza bergamasca. La società, però, vorrebbe vederci chiaro prima di affondare il colpo per un eventuale sostituto.InfortunioIl nome in cima alla lista sarebbe quello di Diego Costa, attualmente svincolato. Qualora l’attaccante colombiano dovesse restare lontano dai campi allora l’si farebbe trovare pronta e andrebbe a chiudere l’accordo con Diego Costa per evitare di trovarsi con una rosa troppo corta.

