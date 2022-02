Artic Game Week 2022 | ritorna l’atteso game event svedese

(Di domenica 13 febbraio 2022)a maggiol’o dedicato al mondo dei videogiochi e dell’intrattenimento digitale tenuto nel nord della Svezia Dopo due anni dii annullati causa pandemia, possiamo annunciare il ritorno dell’edizionedel. L’o aprirà le porte a una settimana piena di conferenze aziendali, networking, intrattenimento a tutti i livelli , oltre all’o pubblico Nordsken dove si incontrano giochi, cultura e creatività. La manifestazione si svolgerà a Skellefteå in Svezia, nel nuovo centro culturale Sara Kulturhus e nella Skellefteå Kraft Arena. La fiera mira a ...

