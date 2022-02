"Tutto falso". Soleil Sorge ha mentito per entrare al GfVip? La bomba che fa tremare Mediaset (Di sabato 12 febbraio 2022) Soleil Sorge, concorrente del GfVip, fa ancora parlare di sé. Questa volta è stata accusata da Sarah Altobello, ex naufraga dell'Isola dei Famosi, di aver mentito a proposito del suo curriculum. Nei mesi scorsi, infatti, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è presentata come un'attrice, con tanto di diploma alla Lee Strasberg, una delle scuole di recitazione più famose al mondo. Stando a quanto raccontato dalla Altobello, invece, Soleil non avrebbe mai studiato in quell'accademia. “Ho mandato una mail alla segretaria di quella scuola e ho anche fatto il nome di Soleil, riferendo che avrei voluto prendere parte ai suoi stessi corsi - ha riferito l'opinionista televisiva al settimanale DiPiù -. Mi hanno detto che nessuna Soleil Sorge ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022), concorrente del, fa ancora parlare di sé. Questa volta è stata accusata da Sarah Altobello, ex naufraga dell'Isola dei Famosi, di avera proposito del suo curriculum. Nei mesi scorsi, infatti, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è presentata come un'attrice, con tanto di diploma alla Lee Strasberg, una delle scuole di recitazione più famose al mondo. Stando a quanto raccontato dalla Altobello, invece,non avrebbe mai studiato in quell'accademia. “Ho mandato una mail alla segretaria di quella scuola e ho anche fatto il nome di, riferendo che avrei voluto prendere parte ai suoi stessi corsi - ha riferito l'opinionista televisiva al settimanale DiPiù -. Mi hanno detto che nessunaha ...

