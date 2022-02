Sofia Goggia e la delusione in mensa | A Bergamo diremmo

(Di sabato 12 febbraio 2022)mostra ai suoi fan su Instagram ladel villaggio olimpico con divisori per ogni postazione a causa delle restrizioni anti Covid: "laùr de màcc" ("roba da matti") è il commento in ...

Advertising

Eurosport_IT : Il sorriso finale di Sofia ci fa emozionare ?? 20 giorni dopo la lesione del crociato, @goggiasofia è di nuovo in p… - Eurosport_IT : Tema: Descrivi la resilienza Svolgimento: Sofia Goggia ???????? #Beijing2022 #Olympics #SciAlpino - Eurosport_IT : Un momento che abbiamo aspettato tanto, ed è finalmente realtà. Sei incredibile Sofia Goggia ???????? #Goggia |… - DespricableMe : RT @Eurosport_IT: Il sorriso finale di Sofia ci fa emozionare ?? 20 giorni dopo la lesione del crociato, @goggiasofia è di nuovo in pista:… - DespricableMe : RT @Eurosport_IT: Tema: Descrivi la resilienza Svolgimento: Sofia Goggia ???????? #Beijing2022 #Olympics #SciAlpino -

Ultime Notizie dalla rete : Sofia Goggia

mostra ai suoi fan su Instagram la mensa del villaggio olimpico con divisori per ogni postazione a causa delle restrizioni anti Covid: "laùr de màcc" ("roba da matti") è il commento in ...ritrova feeling e buone sensazioni dopo la prima prova cronometrata della discesa libera di Yanqing . Il miglior indizio possibile sulla sua partecipazione alla gara del 15 febbraio è il ...Lei, amicissima di Sofia Goggia, ha ringraziato il compagno di squadra Visintin, altro esempio di grande determinazione dato che, appena il 10 dicembre, l’altoatesino vincitore di una Coppa del ...Non fa parte dei risultati odierni ma merita menzione la prima prova della discesa femminile con la presenza di Sofia Goggia. Al termine della sua cauta prova arriva un sospiro di sollievo liberatorio ...