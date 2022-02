Skeleton, Pechino 2022: Valentina Margaglio risale ed è 12ma. Oro alla tedesca Hannah Neise (Di sabato 12 febbraio 2022) Lo Skeleton femminile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 incorona la tedesca Hannah Neise, che vince l’oro e batte l’australiana Jaclyn Narracott, leader dopo la prima giornata, la quale deve accontentarsi dell’argento. Bronzo all’ultimo respiro alla neerlandese Kimberley Bos. L’azzurra Valentina Margaglio risale e si classifica 12ma. La tedesca Hannah Neise, al miglior tempo nell’ultima discesa in 1:01.63, per un totale di 4:07.62, vince battendo di 0.62 l’australiana Jaclyn Narracott, seconda nonostante il quarto tempo parziale. Bronzo in rimonta per la neerlandese Kimberley Bos, terza a 0.84 grazie al secondo tempo nell’ultima run. Oltre il ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Lofemminile alle Olimpiadi Invernali diincorona la, che vince l’oro e batte l’australiana Jaclyn Narracott, leader dopo la prima giornata, la quale deve accontentarsi dell’argento. Bronzo all’ultimo respironeerlandese Kimberley Bos. L’azzurrae si classifica. La, al miglior tempo nell’ultima discesa in 1:01.63, per un totale di 4:07.62, vince battendo di 0.62 l’australiana Jaclyn Narracott, seconda nonostante il quarto tempo parziale. Bronzo in rimonta per la neerlandese Kimberley Bos, terza a 0.84 grazie al secondo tempo nell’ultima run. Oltre il ...

