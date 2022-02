Napoli Inter, Osimhen vs Skriniar 83 giorni l’impatto da paura: pronti a scambiarsi la maglia (Di sabato 12 febbraio 2022) A tre mesi di distanza dall’impatto che gli è costato un’operazione al viso, oggi Osimhen ritrova Skriniar Napoli-Inter di questo pomeriggio avrà certamente il sapore di scudetto, ma sarà anche la prima volta che Victor Osimhen e Milan Skriniar si ritroveranno dopo l’impatto di tre mesi fa di San Siro che è costato al nigeriano un’operazione al viso. I due si ritroveranno 83 giorni dopo quel terribile infortunio, ma lo faranno come se nulla fosse successo; tornando a lottare a spada tratta l’uno contro l’altro. E a fine partita, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si scambieranno anche la maglia in segno di pace e rispetto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 febbraio 2022) A tre mesi di distanza dalche gli è costato un’operazione al viso, oggiritrovadi questo pomeriggio avrà certamente il sapore di scudetto, ma sarà anche la prima volta che Victore Milansi ritroveranno dopodi tre mesi fa di San Siro che è costato al nigeriano un’operazione al viso. I due si ritroveranno 83dopo quel terribile infortunio, ma lo faranno come se nulla fosse successo; tornando a lottare a spada tratta l’uno contro l’altro. E a fine partita, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si scambieranno anche lain segno di pace e rispetto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Inter : I nerazzurri sono in volo verso Napoli ?? #NapoliInter #Inter #SerieA #Football - 23_Frog : Verso Napoli-Inter ???? #ForzaInter #Inter #Training - Inter : ?? | SQUADRA Ecco i 2?2? giocatori convocati da Simone Inzaghi per #NapoliInter ?? - anna_1951 : RT @ilciccio67: @Angelo_P71 Il Napoli non ha fatto alcun colpo di stato calcistico. Senza calciopoli la Juve avrebbe già la quarta stella e… - derbynewsitalia : RT @derbybetitalia: ?? Turno numero 25 in #SerieA che si apre con la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Bologna. A seguire, il match-clou del… -