Napoli-Inter: l'entusiasmo dei tifosi scorta il pullman. Euforia in città. VIDEO (Di sabato 12 febbraio 2022) Napoli-Inter entusiasmo alle stelle nella città partenopea. La squadra di Spalletti viene scortata dai tifosi all'uscita dall'hotel. È stata una lunga vigilia quella che ha preceduto il match tra Napoli e Inter, una gara che vale un buon pezzo di campionato. Nella serata di ieri i giocatori azzurri sono stati travolti dall'entusiasmo dei tifosi. "Devi vincere" lo slogan intonato dagli ultras che si sono radunati all'esterno dell'hotel sul lungomare, in cui il Napoli ha passato il ritiro. Koulibaly e Insigne hanno anche parlato con una delegazione di tifosi partenopei, che hanno voluto dare tutto il loro sostegno alla squadra. Napoli-Inter: sfida scudetto Sia la ...

Inter : I nerazzurri sono in volo verso Napoli ?? #NapoliInter #Inter #SerieA #Football - 23_Frog : Verso Napoli-Inter ???? #ForzaInter #Inter #Training - Inter : ?? | SQUADRA Ecco i 2?2? giocatori convocati da Simone Inzaghi per #NapoliInter ?? - BetterCallCris : I precedenti di Napoli - Inter dal ritorno del Napoli in A: 07/08 1-0 ? 08/09 1-0 ? 09/10 0-0 10/11 1-1 11/12 1-0… - beIami : #Napoli SE PER CASO VI TROVATE UN'ASCIA DA GUERRA, PORTATELA IN CAMPO E DIVERTITEVI A SQUARTARE quelli #Nerazzurri… -