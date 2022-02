Napoli-Inter 1-0 | big match per il primo posto – Diretta

(Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) –in campo per il bigdella 25esima giornata, in palio ilin classifica. Ilparte col piede sull’acceleratore e passa in vantaggio al 6?. Palla per Osimhen, che anticipa de Vrij e viene toccato dal difensore nerazzurro. L’arbitro Doveri, richiamato dal Var, rivede le immagini e assegna il calcio di rigore. Insigne dal dischetto non trema, 1-0. L’accusa il colpo e concede spazi ai padroni di casa, che sfiorano il bis al 13?. Zielinski controlla al limite dell’area e piazza il sinistro: palo. Dopo l’avvio forsennato, il ritmo cala e l’entra in partita, avanzando il baricentro e aumentando la pressione nella metà campo offensiva. Funweek.

2' Occasione per Barella che calcia male 1' Fischio d'inizio dell'arbitro Doveri, le formazioni ufficiali(4 - 2 - 3 - 1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; ...Gentili lettori di 100x100Napoli buonasera e benvenuti alla diretta testuale di, partita valida per la 25° di Serie A. Per aggiornare premi F5. Gioco fermo. Politano si è accasciato a terra dopo l'ultima azione per un problema al polpaccio. Poco dopo rientra e si ...Intervistato dal 'Daily Mail' a poche ore dalla delicata sfida sul campo del Napoli, Edin Dzeko ha parlato dei retroscena ... due anni fa era quasi fatta con l'Inter era quasi fatta. Questa estate non ...