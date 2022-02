MotoGp, test Mandalika: Luca Marini il più veloce nel day 2 (Di sabato 12 febbraio 2022) Nel secondo giorno dei test della MotoGp a Mandalika (Indonesia) è stato Luca Marini, del team Mooney VR46, il più veloce con il tempo di 1’31?289, in sella a una Ducati 2022. Secondo Marc Marquez con la Honda ufficiale, staccato di 192 millesimi, terza l’Aprilia di Maverick Vinales (+0.227). Quarto crono per il campione del mondo in carica, il francese Fabio Quartararo (Yamaha, +0.275). Marini ha anche limato di oltre un secondo il miglior tempo ottenuto ieri da Pol Esparagaro (Honda). Grande equilibrio in pista: i primi 10 sono racchiusi in meno di quattro decimi. Il circuito di Mandalika ospiterà il secondo round della stagione, il 20 marzo. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Nel secondo giorno deidella(Indonesia) è stato, del team Mooney VR46, il piùcon il tempo di 1’31?289, in sella a una Ducati 2022. Secondo Marc Marquez con la Honda ufficiale, staccato di 192 millesimi, terza l’Aprilia di Maverick Vinales (+0.227). Quarto crono per il campione del mondo in carica, il francese Fabio Quartararo (Yamaha, +0.275).ha anche limato di oltre un secondo il miglior tempo ottenuto ieri da Pol Esparagaro (Honda). Grande equilibrio in pista: i primi 10 sono racchiusi in meno di quattro decimi. Il circuito diospiterà il secondo round della stagione, il 20 marzo. SportFace.

