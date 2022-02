Monza-Spal | Silvio Berlusconi torna allo stadio a distanza di due anni

(Di sabato 12 febbraio 2022) E’ in corso la giornata di Serie B, una partita interessante mette di fronte: i padroni di casa sono in corsa almeno per la qualificazione ai playoff, mentre gli ospiti dovranno raggiungere la salvezza. La partita è sul risultato di 2-0 grazie ai gol realizzati da Dany Mota e Sampirisi, ma la sfida è salita alla ribalta per un altro motivo. Adi duedall’ultima volta èto, al momento al presenza dell’ex presidente del Milan sta portando fortuna. In attesa di riuscire a festeggiare traguardi ben più importanti. L'articolo CalcioWeb.

SkySport : Silvio Berlusconi torna allo stadio dopo un anno. VIDEO #SkySport #Berlusconi #MonzaSpal #SkySerieB - CalcioWeb : #MonzaSpal: il ritorno allo stadio di Silvio #Berlusconi, a distanza di due anni - Gazzetta_it: Inizia il secondo tempo AC Monza-Spal 1-0 - palpitesfutbol : GOL DO(A) Monza Brianza! Monza Brianza [2] x [0] SPAL Campeonato Italiano 2ª - 2021/2022 - 22ª Rodada 52 minuto(s) - monza_news: Dopo due anni si rivede il patron Berlusconi in tribuna allo UPower Stadium: ecco com'è stato accolto allo stadio

DIRETTA(RISULTATO LIVE 1 - 0): MOTA CARVALHO FA GIOIRE BERLUSCONI! Il primo tempo diva in archivio sul punteggio di 1 - 0 in favore dei brianzoli. Nonostante l'inferiorità numerica ...Ascolta la versione audio dell'articolo Il presidente delBerlusconi si è presentato allo stadio nel match contro laSilvio Berlusconi si rivede sugli spalti dell'U Power Stadium. Il presidente del, infatti, è apparso a sorpresa sulle ...Sfida casalinga per il Monza, che riceve la visita della Spal. Già nei primi minuti avviene una svolta della gara, con il rosso diretto rimediato da Dickmann che lascia i ferraresi in dieci. Il primo ...La diretta live di Monza-Spal, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B 2021/2022. La stagione ha già preso il via ma adesso, dopo la sosta per le Nazionali, è tempo di ...