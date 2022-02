Minacce no - vax a Modena, esposto Ordine medici in procura (Di sabato 12 febbraio 2022) Ne dà notizia la 'Gazzetta di Modena' che riporta le frasi di alcune mail allegate all'esposto: "siete una categoria di ciarlatani truffatori che cercando di fare il lavaggio del crevello a ogni ... Leggi su espansionetv (Di sabato 12 febbraio 2022) Ne dà notizia la 'Gazzetta di' che riporta le frasi di alcune mail allegate all': "siete una categoria di ciarlatani truffatori che cercando di fare il lavaggio del crevello a ogni ...

