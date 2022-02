Mazzola: «Anche nella mia Inter c’era il doping. Dovevi avere il coraggio di non prendere niente» (Di sabato 12 febbraio 2022) In occasione di Napoli-Inter, Libero Intervista l’ex campione nerazzurro Sandro Mazzola. Non ha dubbi: l’Inter non sbaglia mai due volte di seguito. «Abbiamo una certezza: la partita di sabato scorso l’ha persa l’Inter, non l’ha vinta il M… Non riesco neppure a pronunciare questa parola. Sì, insomma, l’altra squadra. E, poi, ci siamo subito rialzati contro la Roma. Sono sicuro che rivedremo l’Inter schiacciasassi degli ultimi due mesi. In campionato una grande squadra non sbaglia due partite di seguito». All’Inter di Inzaghi manca ancora qualcosa, dice, «per esempio la gestione del risultato. Ai miei tempi il derby sarebbe finito 1-0, non 1-2». Il perno della squadra è Brozovic «per come sta in campo e per come intuisce i momenti giusti». Non c’è un nuovo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 febbraio 2022) In occasione di Napoli-, Liberovista l’ex campione nerazzurro Sandro. Non ha dubbi: l’non sbaglia mai due volte di seguito. «Abbiamo una certezza: la partita di sabato scorso l’ha persa l’, non l’ha vinta il M… Non riesco neppure a pronunciare questa parola. Sì, insomma, l’altra squadra. E, poi, ci siamo subito rialzati contro la Roma. Sono sicuro che rivedremo l’schiacciasassi degli ultimi due mesi. In campionato una grande squadra non sbaglia due partite di seguito». All’di Inzaghi manca ancora qualcosa, dice, «per esempio la gestione del risultato. Ai miei tempi il derby sarebbe finito 1-0, non 1-2». Il perno della squadra è Brozovic «per come sta in campo e per come intuisce i momenti giusti». Non c’è un nuovo ...

Ultime Notizie dalla rete : Mazzola Anche Galliera, sette primari confermati per 5 anni Da anni è uno dei pilastri dell'ospedale di Carignano anche Claudio Guido Mazzola, direttore di Ortopedia delle articolazioni e consulente ortopedico della Sampdoria: ha respinto le proposte che sono ...

GdS - 'Palermo, stavolta decidono i ballottaggi'. Biglietti, prevendita flop In pagina anche il parere di un doppio ex, l'ex difensore Roberto Vitiello (mentre in cronaca viene data notizia del dal processo sul vecchio Palermo). Giovanni Mazzola approfondisce i temi di ...

Da Mazzola e Loik ai fratelli Ballarin: il Grande Torino richiama il Venezia Toro News Ex fidanzate di Morgan/ Da Asia Argento a Jessica Mazzoli fino ad Alessandra Cataldo Tutte le ex di Morgan: il cantautore ha vissuto storie d’amore passionali e tormentate con Asia Argento, Jessica Mazzoli fino ad Alessandra Cataldo ... Su di lei, infatti, non è dato sapere di più, ...

Mazzola ironico: 'Juventus? Non conosco neanche l'allenatore' A tal riguardo, ha voluto parlare anche Sandro Mazzola. Intervistato da 1 Football Club, l'ex giocatore e dirigente della società nerazzurra ha sottolineato di non aver capito le decisioni del ...

