Manchester | Rangnick | “Pochi gol? Non è solo colpa di Ronaldo” | VIDEO

CosimoCarrozzo4 : @AndreadettoPino RANGNICK UN ALTRO PAREGGIO A MANCHESTER È SARÀ CACCIATO - rickembecker : Se uno guardasse il Manchester United senza sapere che è passato da Solskjaer a Rangnick, non se ne accorgerebbe. S… - occhio_notizie : Situazione difficile in casa Manchester United - LeBombeDiVlad : ???? #ManchesterUnited , calciatori contro #Rangnick ??La situazione #LeBombeDiVlad #LBDV #News - zazoomblog : Manchester United rivolta dei giocatori contro Rangnick - #Manchester #United #rivolta -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester Rangnick

Record negativo per lui che non va in rete da 6 partite consecutive Secondo pareggio consecutivo in Premier League per ilUnited di Ralf. I Red Devils non vanno oltre l'1 - 1 ...Pari per 1 - 1 traUnited e Southampton nella 25esima giornata della Premier League. Apre Sancho al 21' ... Con questo pari la formazione disi porta a 40 punti in classifica, mentre ...Il campione portoghese sta vivendo una delle sue stagioni peggiori e anche al Manchester United la pazienza sta ormai ... abbastanza", aveva fatto notare nei giorni scorsi anche Ralf Rangnick ma anche ...Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United potrebbe trasformarsi in un nuovo ... Infatti la squadra ora guidata da Rangnick sta faticando a vincere, e nella partita di oggi contro il ...