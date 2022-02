Lazio troppo forte per il Bologna: 3-0 (Di sabato 12 febbraio 2022) Sì, troppo forte questa Lazio per il debole Bologna. Da tempo la squadra romana ha abituato i suoi tifosi a dominare le partite con avversarie più remissive e a arrendersi senza combattere contro avversarie appena un po’ più agguerrite. Sono forse troppo duro nel mio giudizio, ma non riesco ancora a mandar giù quel 4-0 di Firenze, contro una squadra che non somiglia al Psg o al Real Madrid. Fare una figuraccia contro la Fiorentina non è perdonabile. Da tempo, da qualche anno, vediamo una Lazio altalenante, capace di imprese e di disastri. Se Inzaghi, dopo aver fatto tanti miracoli a Roma, ha preferito andarli a compiere a Milano, la spiegazione è semplice: più calciatori di alto livello e più soldi. E va bene, contentiamoci di ciò che la Lazio può offrire ai tifosi e ... Leggi su romadailynews (Di sabato 12 febbraio 2022) Sì,questaper il debole. Da tempo la squadra romana ha abituato i suoi tifosi a dominare le partite con avversarie più remissive e a arrendersi senza combattere contro avversarie appena un po’ più agguerrite. Sono forseduro nel mio giudizio, ma non riesco ancora a mandar giù quel 4-0 di Firenze, contro una squadra che non somiglia al Psg o al Real Madrid. Fare una figuraccia contro la Fiorentina non è perdonabile. Da tempo, da qualche anno, vediamo unaaltalenante, capace di imprese e di disastri. Se Inzaghi, dopo aver fatto tanti miracoli a Roma, ha preferito andarli a compiere a Milano, la spiegazione è semplice: più calciatori di alto livello e più soldi. E va bene, contentiamoci di ciò che lapuò offrire ai tifosi e ...

Advertising

DBiancoblu : #appuntistadio 12 febbraio 2022 Lazio - Bologna 3-0 • Gol durante coro Lazio Lazio Tribuna-Curva • l’esultanza di Z… - Rossonero__1899 : RT @Andreamoffa: Quindi la Lazio si conferma in ottimo stato di forma, siamo noi che siamo stati troppo superiori, ma per le altre tifoseri… - CalcioPillole : Ecco le dichiarazioni del tecnico del #Bologna Sinisa #Mihajlovic ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta contro la… - TwtFab77 : ..ovviamente chi sta sopra è piú attrezzato. Ma soprattutto per questo sarebbe stato fondamentale aiutare la squadr… - AndreaFarenti : @MattiaBriga Primo tempo possesso ma con ritmo troppo basso. Secondo tempo ritmo molto più alto (anche grazie all'a… -