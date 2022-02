Lazio | la Curva Nord insulta Lotito | la reazione del presidente

(Di sabato 12 febbraio 2022) Non si placa la tensione trae labiancoceleste. Come riporta Calciomercato.com in occasione della gara contro il bologna sono partiti diversi cori in direzione del, quest’ultimo ha reagito muovendo le mani come fosse un direttore d’orchestra. ClaudioL’ultima contestazione dei tifosi laziali nei confronti diè avvenuta lo scorso 3 febbraio nelle strade vicino a Fornello. In quell’occasione nel mirino dellac’è stato anche Tare a causa del mercato gravemente insufficiente.

Advertising

filuppomartini : RT @gabriele_rogani: Il botta e risposta “#Lazio” tra Curva Nord e Tevere, che si chiude con il 3-0 di #Zaccagni al termine di un’azione al… - andisanto73 : Lazio bella. Stadio bellissimo. Curva / Tevere da brividi con scambio che anticipa il terzo gol. Figlia con gli occ… - ilArya_ssl : RT @gabriele_rogani: Il botta e risposta “#Lazio” tra Curva Nord e Tevere, che si chiude con il 3-0 di #Zaccagni al termine di un’azione al… - slobodann17 : RT @gabriele_rogani: Il botta e risposta “#Lazio” tra Curva Nord e Tevere, che si chiude con il 3-0 di #Zaccagni al termine di un’azione al… - Ching_Chilla : RT @gabriele_rogani: Il botta e risposta “#Lazio” tra Curva Nord e Tevere, che si chiude con il 3-0 di #Zaccagni al termine di un’azione al… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Curva

Calciomercato.com

... una decisione farsesca (su cui il Var Orsato non può intervenire) che lacapitalizza con la ... mentre nel finale Dijks divora una buona azione con un tiro inanzichè servire Orsolini e ...Ci riprova altre due volte in profondità, calcia ine viene murato nella ripresa. Indomabile. ... Ora lacertifichi la continuità in campionato. ARBITRO PICCININI 5,5 Concede allaun ...Genio. Sente dolore alla caviglia, ma comunque gira e rigira e segna. Ci riprova altre due volte in profondità, calcia in Curva e viene murato nella ripresa. Indomabile. Si conquista il penalty con un ...CLASSIFICA CANNONIERI - "Spero di chiudere più in alto possibile perché vorrebbe dire che con i miei gol aiuterò la Lazio a far bene". IL SALUTO AI TIFOSI - "Con i miei compagni ci fa piacere andarli ...