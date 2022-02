La settimana da brividi di Blanco e Mahmood Primi ovunque | volano con le bici di diamanti verso l’Eurovision

Leggi su open.online

(Di sabato 12 febbraio 2022) Forse loro non se lo aspettavano, ma il pubblico lo ha capito fin dalla prima nota cantata sul palco dell’Ariston. A unadalla fine di Sanremo 2022continuano a volare sulle lorodi, come direbbe, il brano presentato al Festival che ha regalato ai due giovani una delle vittorie più desiderate di sempre. Il pubblico li ha premiati fin da subito,in classifica in quasi tutte le cinque serate, dalla finale del 5 febbraio scorso i due talenti hanno trascorso unadi record assoluti. Tra le ultime vette raggiunte c’è la prima posizione nella classifica EarOne delle canzoni più trasmesse in radio della. Ancora, per la seconda ...