La Rappresentante di Lista a Propaganda scherza sul ' pugno chiuso' | Mica potevamo avere una foto con la mano tesa'

(Di sabato 12 febbraio 2022) Non hanno vinto Sanremo, ma il premio 'tormentone' del Festival va sicuramente a loro: con 'Ciao Ciao', Ladi, duo composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, più di 12 ...

al secondo posto c'è Irama con la sua Ovunque sarai , seguita da Ciao ciao di La Rappresentante di Lista. Completano la top 5 Insuperabile di Rkomi e Farfalle di Sangiovanni . Mahmood & Blanco ...Non hanno vinto Sanremo, ma il premio 'tormentone' del Festival va sicuramente a loro: con 'Ciao Ciao', La Rappresentante di Lista, duo composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, più di 12 milioni di streaming audio e video, è entrato al nono posto nella classifica globale delle nuove uscite più ...Nel corso dell'ultima puntata di Propaganda, gli ospiti musicali sono stati – come preannunciato – La Rappresentante di Lista e Tananai. I primi, reduci dal grosso successo di Ciao Ciao, l'hanno ...