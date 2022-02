La critica a Spalletti: “Perché non l’ha fatto entrare prima!?” (Di sabato 12 febbraio 2022) Impazzano i commenti al termine del match fra Napoli e Inter, conclusosi sul risultato di 1-1. Dopo un ottimo primo tempo, gli azzurri sono calati nella ripresa, apertasi nel peggiore dei modi col gol di Dzeko dopo solo un minuto dal ritorno delle squadre in campo. Foto: Getty Images- Luciano Spalletti Il giornalista napoletano Diego De Luca si è espresso in modo molto critico al termine del match relativamente alle ragioni di questo pari. Bersagli del suo attacco sia la squadra sia l’allenatore: “La gestione della punizione finale è la cartina di tornasole di quanto detto nel tempo sul dna di questo gruppo. Da questo punto di vista, buon punto per la Champions. L’Inter è la squadra che ha snaturato più di tutte il Napoli. Ma Perché non far entrare Mertens prima?“. La gestione della puniz. finale è la cartina di ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 12 febbraio 2022) Impazzano i commenti al termine del match fra Napoli e Inter, conclusosi sul risultato di 1-1. Dopo un ottimo primo tempo, gli azzurri sono calati nella ripresa, apertasi nel peggiore dei modi col gol di Dzeko dopo solo un minuto dal ritorno delle squadre in campo. Foto: Getty Images- LucianoIl giornalista napoletano Diego De Luca si è espresso in modo molto critico al termine del match relativamente alle ragioni di questo pari. Bersagli del suo attacco sia la squadra sia l’allenatore: “La gestione della punizione finale è la cartina di tornasole di quanto detto nel tempo sul dna di questo gruppo. Da questo punto di vista, buon punto per la Champions. L’Inter è la squadra che ha snaturato più di tutte il Napoli. Manon farMertens prima?“. La gestione della puniz. finale è la cartina di ...

