Giusy Ferreri desidera una sorellina per sua figlia Beatrice (Di sabato 12 febbraio 2022) Una voce inconfondibile quella di Giusy Ferreri che ospite a Verissimo oggi 12 febbraio si è raccontata dal festival di Sanremo 2022 alla voglia di diventare di nuovo mamma. Non vedeva l’ora di rivivere il festival ma ammette la delusione della classifica. “Magari a volte proponi una canzone che non è quella giusta del momento o magari al pubblico piace in un secondo momento”. L’ultima volta che aveva partecipato al festival aveva appena saputo di essere incinta e questa volta è la sua bambina, Beatrice, ad apparire nella sua clip di presentazione a Verissimo. Giusy Ferreri oggi è un’artista più completa anche grazie al suo ruolo di mamma: con Beatrice i suoi sogni musica e famiglia si sono realizzati. Da quando è diventata madre si sente più determinata e concreta, anche più ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 12 febbraio 2022) Una voce inconfondibile quella diche ospite a Verissimo oggi 12 febbraio si è raccontata dal festival di Sanremo 2022 alla voglia di diventare di nuovo mamma. Non vedeva l’ora di rivivere il festival ma ammette la delusione della classifica. “Magari a volte proponi una canzone che non è quella giusta del momento o magari al pubblico piace in un secondo momento”. L’ultima volta che aveva partecipato al festival aveva appena saputo di essere incinta e questa volta è la sua bambina,, ad apparire nella sua clip di presentazione a Verissimo.oggi è un’artista più completa anche grazie al suo ruolo di mamma: coni suoi sogni musica e famiglia si sono realizzati. Da quando è diventata madre si sente più determinata e concreta, anche più ...

Advertising

SanremoRai : Intrappolati nella rete di ricordi, scappare o attendere un ritorno. I sentimenti scheggiati graffiano sul cuore, d… - SanremoRai : “Io vivrò Senza te Anche se ancora non so Come io vivrò” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - averagebloom : @emilskeltal io questo giusy ferreri slander non lo accetto - MimmoAdinolfi : Nonostante il pareggio trovato per caso continuiamo a fare più pena di Giusy Ferreri a Sanremo - Ilsuperbo89 : Tranquilla Giusy,non devi dimostrare più niente a nessuno,la tua carriera parla. Il problema è che il pubblico da l… -