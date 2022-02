Giacomo Urtis, in diretta lo “scoop choc” su Alex Belli e Delia Duran (Di sabato 12 febbraio 2022) Alex Belli e Delia Duran ancora protagonisti nello spazio dedicato al gossip di Pomeriggio 5. Lei è nella casa del GF Vip da qualche settimana ormai, lui sta per rientrare. Lunedì prossimo, infatti, l’attore farà il suo secondo ingresso nella Casa più spiata d’Italia e per qualche tempo – non è ancora dato da sapere per quanti giorni – dividerà gli spazi con la moglie e Soleil Sorge, oltre che con gli altri che non hanno preso proprio benissimo questo suo ritorno. Da Barbara D’Urso si è parlato di nuovo del rapporto di Alex Belli e Delia Duran sotto le lenzuola e Giacomo Urtis ha confermato il racconto di lei: ovvero di aver condiviso la compagnia di altre donne con il marito. Nei primi giorni in Casa la modella ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 12 febbraio 2022)ancora protagonisti nello spazio dedicato al gossip di Pomeriggio 5. Lei è nella casa del GF Vip da qualche settimana ormai, lui sta per rientrare. Lunedì prossimo, infatti, l’attore farà il suo secondo ingresso nella Casa più spiata d’Italia e per qualche tempo – non è ancora dato da sapere per quanti giorni – dividerà gli spazi con la moglie e Soleil Sorge, oltre che con gli altri che non hanno preso proprio benissimo questo suo ritorno. Da Barbara D’Urso si è parlato di nuovo del rapporto disotto le lenzuola eha confermato il racconto di lei: ovvero di aver condiviso la compagnia di altre donne con il marito. Nei primi giorni in Casa la modella ...

Advertising

PUNGOLO1962 : GIACOMO URTIS A POMERIGGIO CINQUE DICE DI AVER VISTO ALEX BELLI CON UNA RAGAZZA MORA E LO CONFERMA ANCHE BIAGIO… - ParliamoDiNews : Giacomo Urtis e lo `scoop choc` su Alex e Delia: `Quello che hanno fatto` #giacomo #urtis #scoop #choc #alex #delia - zazoomblog : Giacomo Urtis e lo ‘scoop choc’ su Alex e Delia: “Quello che hanno fatto in quattro” - #Giacomo #Urtis #‘scoop… - zazoomblog : Giacomo Urtis e lo ‘scoop choc’ su Alex e Delia: “Quello che hanno fatto in quattro” - #Giacomo #Urtis #‘scoop… - StraNotizie : Giacomo Urtis e lo ‘scoop choc’ su Alex e Delia: “Quello che hanno fatto in quattro” -