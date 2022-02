FOSCA INNOCENTI: MIGLIOR ESORDIO PER UNA SERIE DI CANALE 5 DAL 2017, LA STRADA È GIUSTA (Di sabato 12 febbraio 2022) FOSCA INNOCENTI è l’ultima SERIE in ordine di tempo che vede protagonista assoluta una donna, anche nel titolo con il suo nome e cognome. Abbiamo amato Imma Tataranni, Mina Settembre, Lolila Lobosco e ora arriva il vicequestore di Arezzo che ha il volto della bella, brava e simpatica Vanessa Incontrada che ha lasciato le fiction di Rai1 per quelle di CANALE 5. Una SERIE non molto innovativa ma solare e piacevole. Scorre tra indagini, delitti, commedia, melò e amori, il tutto condito dall’immancabile leggerezza che il pubblico cerca sempre di più. Il venerdì fiction targato Mediaset parte bene e la STRADA percorsa è quella GIUSTA, andando incontro alle istanze del pubblico e non imponendo generi indigesti. Con 3,9 milioni di telespettatori e il 18,9% di share, ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 12 febbraio 2022)è l’ultimain ordine di tempo che vede protagonista assoluta una donna, anche nel titolo con il suo nome e cognome. Abbiamo amato Imma Tataranni, Mina Settembre, Lolila Lobosco e ora arriva il vicequestore di Arezzo che ha il volto della bella, brava e simpatica Vanessa Incontrada che ha lasciato le fiction di Rai1 per quelle di5. Unanon molto innovativa ma solare e piacevole. Scorre tra indagini, delitti, commedia, melò e amori, il tutto condito dall’immancabile leggerezza che il pubblico cerca sempre di più. Il venerdì fiction targato Mediaset parte bene e lapercorsa è quella, andando incontro alle istanze del pubblico e non imponendo generi indigesti. Con 3,9 milioni di telespettatori e il 18,9% di share, ...

