Formia | bar sala giochi spacciato per circolo sportivo | maxi multa e chiusura del locale

(Di sabato 12 febbraio 2022) Si spacciavano per essere un’associazione sportiva, ricreativa e culturale, ma in realtà quello che doveva essere unprivato era vera e propria attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche, oltre che unasenza le prescritte autorizzazioni di polizia. Ma i militari della Compagnia Carabinieri di, nel corso di appositi controlli degli esercizi pubblici, dei circoli privati e delle discoteche per verificarne la regolarità delle autorizzazioni, il rispetto della normativa in materia di covid-19 ed il rispetto del divieto di vendita e di somministrazione di alcolici ai minori, hanno smascherato un fintoprivato di. Leggi anche:, controlli straordinari dei Carabinieri: pioggia di denunce e ...

Covid, vaccino per gli over 12 anni: domenica open day a Latina eItalia, lunedì si cambia ... Copenaghen prova di nuova a liberarsi delle mascherine, dei pass e delle orari ridotti pere ...(leggi qui le posizioni di partenza Niente saloon, la sfida nel Pd si fa al). Niente da fare. ... seppur in video conferenza, invece è scivolato via come l'olio nella vicina. Ha avuto ...In particolare, i militari della Compagnia carabinieri di Formia hanno sottoposto a controllo green pass circa 60 persone e 15 locali dei comuni rivieraschi. Ai proprietari di due bar siti a Gaeta e a ...Nello specifico, nel corso della giornata di ieri, i militari della Compagnia carabinieri di Formia hanno sottoposto a controllo green pass circa 60 persone e 15 locali dei comuni rivieraschi. Ai ...