Ultime Notizie dalla rete : Firenze 22enne Firenze, 22enne aggredita e rapinata in centro. E' il terzo caso in una settimana Firenze, 12 febbraio 2022 - Sale a tre in una settimana il numero delle donne aggredite e rapinate nel centro di Firenze e l'allarme cresce per questi gravi e ripetuti episodi. Stavolta è capitato a una spagnola di 22 anni , che stava rincasando. Secondo il suo racconto fatto alla polizia, un uomo, da lei non ...

