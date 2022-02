Finti vaccini per ottenere Green pass, arrestato medico di Ascoli Piceno (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Attestava la somministrazione del vaccino anti-Covid per ottenere il Green pass, senza però somministrare la dose. Questa l’accusa nei confronti di un medico di medicina generale della provincia di Ascoli Piceno arrestato dai carabinieri del Nas di Ancona insieme a colleghi del comando provinciale di Ascoli Piceno. Nei confronti del medico è stata eseguita un’ordinanza cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip, per i reati di falsità ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale nonché di peculato e truffa ai danni dello Stato. L’indagine, come fa sapere il Nas di Ancona in una nota, è partita da un’informazione raccolta dai militari secondo la quale il medico ... Leggi su italiasera (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Attestava la somministrazione del vaccino anti-Covid peril, senza però somministrare la dose. Questa l’accusa nei confronti di undi medicina generale della provincia didai carabinieri del Nas di Ancona insieme a colleghi del comando provinciale di. Nei confronti delè stata eseguita un’ordinanza cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip, per i reati di falsità ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale nonché di peculato e truffa ai danni dello Stato. L’indagine, come fa sapere il Nas di Ancona in una nota, è partita da un’informazione raccolta dai militari secondo la quale il...

