Di Lorenzo: «Ci prendiamo questo punto e andiamo avanti per il nostro percorso»

Il difensore del Napoli Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro il Napoli «C'é rammarico per il primo tempo fatto, potevamo concretizzare di più. Nel secondo tempo è uscita la qualità dell'Inter, è stata una partita dura contro un'avversaria forte. Da domani pensiamo alla prossima partita» Come stai? «Bene, grazie» Perisic? «Perisic è un giocatore forte in un momento di forma importante e c'era da stare attenti e i due esterni di attacco ci hanno dato una grossa mano. Dispiace perché a un certo punto avevamo la partita in mano, c'è stato il rimpallo sul loro gol che non ci ha aiutato. Ora ci prendiamo questo punto e andiamo avanti per il nostro percorso»

