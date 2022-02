Cori e applausi per Eriksen: i tifosi del Brentford accolgono il danese (VIDEO) (Di sabato 12 febbraio 2022) Christian Eriksen ha ricevuto un lungo applauso nella giornata di oggi a Brentford. Il nazionale danese ex Inter è stato presentato ai tifosi prima del calcio d'inizio dello 0-0 contro il Crystal Palace in Premier League, otto mesi dopo... Leggi su itasportpress (Di sabato 12 febbraio 2022) Christianha ricevuto un lungo applauso nella giornata di oggi a. Il nazionaleex Inter è stato presentato aiprima del calcio d'inizio dello 0-0 contro il Crystal Palace in Premier League, otto mesi dopo...

