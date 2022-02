CHE TEMPO CHE FA: GIANNI MORANDI E “DOC” LUCA ARGENTERO TRA GLI OSPITI DI FAZIO (Di sabato 12 febbraio 2022) Domenica 13 febbraio su Rai3 nuovo appuntamento con Che TEMPO Che Fa di Fabio FAZIO, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Ecco tutti gli OSPITI.OSPITI della puntata: Walter Ricciardi, consulente scientifico del Ministro della Salute; il Presidente della Regione Campania Vincenzo De LUCA; il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni. Il grande GIANNI MORANDI, terzo classificato al 72° Festival di Sanremo con il brano “Apri tutte le porte”, scritto per lui da Jovanotti, e vincitore del premio “Lucio Dalla” assegnato dalla sala stampa; LUCA ARGENTERO, protagonista su Rai1 del medical-drama di grande successo “Doc – Nelle tue mani”. E ancora: la vice-presidente ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 12 febbraio 2022) Domenica 13 febbraio su Rai3 nuovo appuntamento con CheChe Fa di Fabio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Ecco tutti glidella puntata: Walter Ricciardi, consulente scientifico del Ministro della Salute; il Presidente della Regione Campania Vincenzo De; il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni. Il grande, terzo classificato al 72° Festival di Sanremo con il brano “Apri tutte le porte”, scritto per lui da Jovanotti, e vincitore del premio “Lucio Dalla” assegnato dalla sala stampa;, protagonista su Rai1 del medical-drama di grande successo “Doc – Nelle tue mani”. E ancora: la vice-presidente ...

