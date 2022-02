Carolyn Smith interrompe le cure per il tumore | “Ho sospeso la chemioterapia” | la coreografa svela il motivo

(Di sabato 12 febbraio 2022) La celebre, volto noto di Ballando con le Stelle, è ancora alle prese con la sua lunga battaglia contro unal seno. Parlando con Silvia Toffanin a Verissimo, ha rivelato di aver dovuto sospendere leper via di altri problemi di salute.sospende la chemioterapie per un’infezione al fegato C’è attesta per l’intervista dia Verissimo: lae giurata del talent show condotto da Milly Carlucci sarà ospite del salotto di Silvia Toffanin domani, domenica 13 febbraio, per la prima volta. Dalle anticipazioni disponibili sul sito del programma Mediaset, si apprende che verrà toccato anche il delicato argomento della battaglia contro il cancro al seno ...

e suo marito Ernestino Michielotto non hanno avuto figli, pur avendoli desiderati a lungo. Negli ultimi anni la giurata di Ballando con le Stelle è stata costretta ad una lotta ...Federica Bandirali per corriere.it, volto tv, coreografa e giudice di 'Ballando con le stelle' racconta la sua battaglia contro il cancro a 'Verissimo': 'Non ho ancora finito il mio percorso. In questo momento ho ...E ancora, reduce dal successo ottenuto a Sanremo la potenza di Iva Zanicchi e la vita ricca di emozioni della coreografa Carolyn Smith.C’è attesta per l’intervista di Carolyn Smith a Verissimo: la coreografa e giurata del talent show condotto da Milly Carlucci sarà ospite del salotto di Silvia Toffanin domani, domenica 13 febbraio, ...