Calcio: Spalletti, felicissimo di questo punto (Di sabato 12 febbraio 2022) "Bisognava mantenere questa leggerezza talentuosa nel palleggio, ma dopo aver subito il pareggio non ce l'abbiamo fatta". Luciano Spalletti appare un po' amareggiato dall'1 - 1 con l'Inter, anche se ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 12 febbraio 2022) "Bisognava mantenere questa leggerezza talentuosa nel palleggio, ma dopo aver subito il pareggio non ce l'abbiamo fatta". Lucianoappare un po' amareggiato dall'1 - 1 con l'Inter, anche se ...

Deiana_Luca9 : RT @CorSport: #Spalletti: 'Felice del pari. #Barcellona? #Napoli a petto in fuori' ??? - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Spalletti in conferenza: “Pareggio giusto, l’Inter è la squ… - Fantacalcio : Napoli-Inter, le parole di Spalletti - CorSport : #Spalletti: 'Felice del pari. #Barcellona? #Napoli a petto in fuori' ??? - NCN_it : #Spalletti a #DAZN: ''Soddisfatto della prestazione, #Inter squadra quadrata. Ora mettiamo la stessa mentalità col… -