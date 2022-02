Beautiful | trama 12 febbraio 2022 | il traumatico risveglio di Thomas

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 12 febbraio 2022) Spoileroggi, con ildie l'amore per Hope che sembra non abbandonarlo. Riuscirà Liam a tenere la bocca chiusa? IldiUna nuova puntata dicon un doppio appuntamento imperdibile, che lascerà noi telespettatori con il fiato sospeso. Dopo che Quinn ed Eric hanno ritrovato il loro amore e la loro intesa, un'altra buona notizia arriva a Los Angeles.si è finalmente svegliato dopo la sua operazione al cervello. Un momento di grande commozione e paura, soprattutto per le prime parole pronunciate dallo stilista: «Hope...Hope». Ridge non ha voluto evidenziare questo fatto, anche se lo sguardo del figlio nei confronti della Logan è ancora lo stesso di prima. Il Forrester si rivolge al figlio con tono amorevole e ...