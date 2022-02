Ascolti TV 11 febbraio 2022 | ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti

(Di sabato 12 febbraio 2022) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, venerdì 11? Sui canali Rai,, sono andati in onda Il Cantante Mascherato (Rai 1), C.S.I. Scena del crimine (Rai 2), Il prezzo della pace (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con Fosca Innocenti (Canale 5), The transporter (Italia 1) e Quarto Grado (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv di11, primata Curiosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ...

Advertising

davidemaggio : Ascolti TV | Sabato 5 febbraio 2022 #Sanremo2022 chiude col botto: 64,9% - 13.380.000 - MattiMattiPh : RT @SpotifydataITA: 'Brividi' di @Mahmood_Music & BLANCO con 17,031,195 ascolti diventa ufficialmente il brano con piu riproduzioni settima… - cercandocasae : RT @SpotifydataITA: 'Brividi' di @Mahmood_Music & BLANCO con 17,031,195 ascolti diventa ufficialmente il brano con piu riproduzioni settima… - IlariaStrollo : RT @SpotifydataITA: 'Brividi' di @Mahmood_Music & BLANCO con 17,031,195 ascolti diventa ufficialmente il brano con piu riproduzioni settima… - A_drummingsong : RT @SpotifydataITA: 'Brividi' di @Mahmood_Music & BLANCO con 17,031,195 ascolti diventa ufficialmente il brano con piu riproduzioni settima… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti febbraio

... venerdì 11. Qualcuno, quindi, pensa che dentro il costume possa nascondersi un suo amico. ... frantumando record rilevanti in termini di. Così, visto che il brano ha avuto grande ...Grande Fratello Vip Grande Fratello Vip non va in onda venerdì 112022: come mai? Nonostante gliin salita del reality show condotto da Alfonso Signorini, Canale 5 ha preferito puntare sulla nuova fiction 'Fosca Innocenti' con Vanessa Incontrada. ...Sabato 12 febbraio (diretta Discovery + e Rai 2 ... rivedere i momenti più emozionanti, ascoltare le interviste e gli approfondimenti. Un luogo unico, accessibile in qualsiasi momento e attraverso ...Cane Blu è il peluche che proteggeva un bambino dalla paura di un’operazione chirurgica (Piper Spettacolo Italiano) Ascolti tv ieri 10 febbraio 2022: share di Doc nelle tue mani su Rai 1, ...