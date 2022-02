Allo stadio Maradona scontro tal vertice tra Napoli - Inter. La diretta

(Di sabato 12 febbraio 2022) AGI -è il big match della 25ª giornata di Serie A.Diego Armando, con calcio d'inizio alle 18, si affrontano la prima e la seconda in classifica, distanziate da un solo punto (i nerazzurri hanno anche una gara da recuperare). Dopo la sconfitta in rimonta nel derby, gli uomini di Simone Inzaghi sono chiamati al riscatto per consolidare la leadership, mentre i partenopei di Luciano Spalletti, reduci da quattro vittorie di fila in campionato, vogliono continuare ad alimentare tutti i propri sogni di scudetto. Tra gli azzurri si rivede Koulibaly al centro della difesa dopo la conquista della Coppa d'Africa con il Senegal, a centrocampo Lobotka in coppia con Fabian Ruiz. I nerazzurri invece giocheranno con Dimarco nei tre di difesa, visti la squalifica e l'infortunio di ...

AGI - Napoli - Inter è il big match della 25ª giornata di Serie A.Diego Armando Maradona, con calcio d'inizio alle 18, si affrontano la prima e la seconda in classifica, distanziate da un solo punto (i nerazzurri hanno anche una gara da recuperare). Dopo