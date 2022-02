Via da Napoli a parametro zero: lo vuole Sarri alla Lazio (Di venerdì 11 febbraio 2022) La Lazio, allenata da Maurizio Sarri, dovrà necessariamente rifondare il reparto dei portieri per la prossima stagione. Mercato Napoli Ospina I biancocelesti perderanno certamente Thomas Strakosha a parametro zero. L’estremo difensore albanese ha deciso di rifiutare ogni proposta di rinnovo e quindi opterà per una nuova avventura. Uno dei motivi dietro alla scelta di Strakosha è sicuramente la costante concorrenza con Pepe Reina, con Sarri che ha più volte preferito l’ex Napoli. Anche Pepe Reina è, però, in scadenza, ma all’interno del suo contratto è presente una clausola che gli permetterebbe di esercitare un’opzione di rinnovo in caso di qualificazione europea. La classifica della Lazio, ad oggi, consentirebbe al numero uno ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 11 febbraio 2022) La, allenata da Maurizio, dovrà necessariamente rifondare il reparto dei portieri per la prossima stagione. MercatoOspina I biancocelesti perderanno certamente Thomas Strakosha a. L’estremo difensore albanese ha deciso di rifiutare ogni proposta di rinnovo e quindi opterà per una nuova avventura. Uno dei motivi dietroscelta di Strakosha è sicuramente la costante concorrenza con Pepe Reina, conche ha più volte preferito l’ex. Anche Pepe Reina è, però, in scadenza, ma all’interno del suo contratto è presente una clausola che gli permetterebbe di esercitare un’opzione di rinnovo in caso di qualificazione europea. La classifica della, ad oggi, consentirebbe al numero uno ...

