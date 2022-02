Verso Napoli-Inter, 22 i convocati da Inzaghi: l’elenco compelto (Di venerdì 11 febbraio 2022) I convocati da Simone Inzaghi per Napoli-Inter, match della venticinquesima giornata della Serie A 21/22 Domani l’Inter affronterà il Napoli allo stadio ‘Diego Maradona’ nella sesta giornata di ritorno della Serie A 2021/2022. In vista della trasferta partenopea, Simone Inzaghi ha diramato l’elenco dei convocati, composto da 22 giocatori. PORTIERI: 1 Handanovic, 97 Radu, 21 Cordaz DIFENSORI: 6 De Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar. CENTROCAMPISTI: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 23 Barella, 47 Carboni, 77 Brozovic ATTACCANTI: 7 Sanchez, 9 Dzeko,10 Lautaro, 88 Caicedo L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ida Simoneper, match della venticinquesima giornata della Serie A 21/22 Domani l’affronterà ilallo stadio ‘Diego Maradona’ nella sesta giornata di ritorno della Serie A 2021/2022. In vista della trasferta partenopea, Simoneha diramatodei, composto da 22 giocatori. PORTIERI: 1 Handanovic, 97 Radu, 21 Cordaz DIFENSORI: 6 De Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar. CENTROCAMPISTI: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 23 Barella, 47 Carboni, 77 Brozovic ATTACCANTI: 7 Sanchez, 9 Dzeko,10 Lautaro, 88 Caicedo L'articolo proviene damagazine.

