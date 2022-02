VERISSIMO | DRUSILLA FOER | CAROLYN SMITH E MICHELLE HUNZIKER TRA LE OSPITI DEL TALK SHOW

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Sabato 12 e domenica 13 febbraio, alle ore 16.30 su Canale 5, nuovo appuntamento con Silvia Toffanin e “”. Sabato, per la prima volta a, sarà ospite una leggenda dello sci italiano: Deborah Compagnoni. Direttamente dall’ultima edizione di Sanremo Silvia Toffanin accoglierà in studio Matteo Romano, giovane cantautore rivelazione della kermesse, Giusy Ferreri e Noemi. Inoltre, spazio al racconto di vita di Roberta Capua e a quello di Jonathan Bazzi, finalista al Premio Strega con il suo romanzo d’esordio “Febbre”. Domenica a, artista acclamata sul palco dell’Ariston per il suo talento ed eleganza,dal 16 febbraio su Canale 5 con il suo primo one woman...

MusicTvOfficial : Sabato 12 e domenica 13 febbraio, alle ore 16.30 appuntamento con #Verissimo. Ospiti: • 12/02 @Deb_Compagnoni,… - vivranda : Drusilla a verissimo - Canale5Tv : Da Iva Zanicchi a Drusilla Foer, fino a Michelle Hunziker: #Verissimo vi aspetta SABATO e DOMENICA alle 16.30 su…

Domenica 13 febbraio, invece, spazio a Drusilla Foer, grande protagonista di Sanremo 2022 dove ha partecipato come co - conduttrice di Amadeus. A tornare a Verissimo sarà Iva Zanicchi. Drusilla Foer, che è stata una vera e propria novità in questo Festival 2022.