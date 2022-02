Turchia | sventato piano servizi Iran per uccidere israeliano

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Otto cittadiniiani e turchi sono stati arrestati in un'operazione congiunta tra isegreti turchi (Mit) e israeliani (Mossad) per avere tentato di assassinare l'uomo d'affari turco - ...

Il capo di Stato israeliano Isaac Herzog è stato invitato in Turchia da Erdogan e la visita ufficiale è prevista per metà marzo. . 11 febbraio 2022Il ministero dell'Interno tunisino ha dichiarato venerdì di aver sventato un attacco 'terrorista', ... Si era recata in Turchia nel 2020, poi l'anno scorso ha raggiunto la Siria, dove gruppi estremisti ...(ANSA) - ISTANBUL, 11 FEB - Otto cittadini iraniani e turchi sono stati arrestati in un'operazione congiunta tra i servizi segreti turchi (Mit) e israeliani (Mossad) per avere tentato di assassinare l ...