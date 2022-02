Torrione-via Mobilio, Avella chiede riapertura alle ‘due ruote’ (VIDEO) (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Il consigliere comunale socialista Rino Avella lancia la proposta di aprire a bici e scooter il sottopasso di Torrione in direzione di via Settimio Mobilio. Di fatto chiede di normare il fenomeno delle ‘due ruote’ che, nonostante il cordolo, utilizzano il sottopassaggio proprio nel senso descritto da Rino Avella. Oggi la manovra è abusiva e crea seri problemi di sicurezza anche per auto e bus che provengono dal senso opposto e che sanno di non poter trovare nessuno contromano. Avella, che è membro della VIII Commissione Consiliare Permanente Mobilità, spiega: “Ritengo utile sottoporre all’attenzione del presidente e di tutta la Commissione l’opportunità dell’adozione di un piccolo ma sostanziale provvedimento che ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Il consigliere comunale socialista Rinolancia la proposta di aprire a bici e scooter il sottopasso diin direzione di via Settimio. Di fattodi normare il fenomeno delleche, nonostante il cordolo, utilizzano il sottopassaggio proprio nel senso descritto da Rino. Oggi la manovra è abusiva e crea seri problemi di sicurezza anche per auto e bus che provengono dal senso opposto e che sanno di non poter trovare nessuno contromano., che è membro della VIII Commissione Consiliare Permanente Mobilità, spiega: “Ritengo utile sottoporre all’attenzione del presidente e di tutta la Commissione l’opportunità dell’adozione di un piccolo ma sostanziale provvedimento che ...

Advertising

anteprima24 : ** #Torrione-via Mobilio, #Avella chiede riapertura alle 'due ruote' (VIDEO) ** - salernonotizie : Sottopassaggio Torrione-via Mobilio: proposta corsia preferenziale per le ‘due ruote’ - aSalerno_it : #salerno Sottopassaggio Torrione-via Mobilio: proposta corsia preferenziale per le bici - GazzettaSalerno : Sottopassaggio Torrione-via Mobilio: proposta corsia preferenziale per le ‘due ruote’. - salernotoday : Sottopasso Torrione-via Mobilio, proposta di Avella: 'Corsia per le due ruote' -

Ultime Notizie dalla rete : Torrione via Firmata l'intesa Comune - Regione su "Isonzo beach" e Auditorium ... che consentirà, fra le tante cose, anche la valorizzazione di un sito molto caro ai goriziani, ovvero la sponda del parco di Piuma che si affaccia sull'Isonzo da via Ponte del Torrione. L'accordo ...

Sottopasso Torrione - via Mobilio, proposta di Avella: 'Corsia per le due ruote' A costo pressoché nullo propongo di riaprire la circolazione nel sottopasso ferroviario che collega via Torrione a via Settimio Mobilio. L'apertura, resa possibile resecando la parte iniziale del ...

Sottopassaggio Torrione-via Mobilio: proposta corsia preferenziale per le ‘due ruote’ Salernonotizie.it Gorizia - il parco di piuma ospiterà Isonzo Beach (con video) “Un accordo storico che consentirà, fra le tante cose, anche la valorizzazione di un sito molto caro ai Goriziani, ovvero la sponda del Parco di Piuma che si affaccia sull’Isonzo da via Ponte del ...

Sottopassaggio Torrione-via Mobilio: proposta corsia preferenziale per le ‘due ruote’ A costo pressoché nullo propongo di riaprire la circolazione nel sottopasso ferroviario che collega via Torrione a via Settimio Mobilio”. Lo dichiara in una nota il Consigliere comunale Gennaro Avella ...

... che consentirà, fra le tante cose, anche la valorizzazione di un sito molto caro ai goriziani, ovvero la sponda del parco di Piuma che si affaccia sull'Isonzo daPonte del. L'accordo ...A costo pressoché nullo propongo di riaprire la circolazione nel sottopasso ferroviario che collegaSettimio Mobilio. L'apertura, resa possibile resecando la parte iniziale del ...“Un accordo storico che consentirà, fra le tante cose, anche la valorizzazione di un sito molto caro ai Goriziani, ovvero la sponda del Parco di Piuma che si affaccia sull’Isonzo da via Ponte del ...A costo pressoché nullo propongo di riaprire la circolazione nel sottopasso ferroviario che collega via Torrione a via Settimio Mobilio”. Lo dichiara in una nota il Consigliere comunale Gennaro Avella ...