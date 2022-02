Tali e Quali, domani sera la finalissima su Rai1 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Chi sarà il nuovo campione di Tali e Quali Edizione 2022? Lo decreterà la finalissima dello show condotto da Carlo Conti, in onda domani sera su Rai1 Chi sarà il nuovo campione di Tali e Quali Edizione 2022? Lo decreterà la finalissima dello show condotto da Carlo Conti, in onda sabato 12 febbraio alle 21.25 su Rai1. L’ultima puntata sarà divisa in due parti. Nella prima ci saranno le 8 esibizioni dei concorrenti che dovranno interpretare i seguenti artisti: Antonella Ruggiero, Damiano dei Maneskin, Biagio Antonacci, Edith Piaf, Bruce Springsteen, Adele, Fabrizio De André ed Edoardo Bennato. Chi tra loro vincerà la prima sfida parteciperà poi, nella seconda parte del programma, a un minitorneo insieme ai vincitori ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 11 febbraio 2022) Chi sarà il nuovo campione diEdizione 2022? Lo decreterà ladello show condotto da Carlo Conti, in ondasuChi sarà il nuovo campione diEdizione 2022? Lo decreterà ladello show condotto da Carlo Conti, in onda sabato 12 febbraio alle 21.25 su. L’ultima puntata sarà divisa in due parti. Nella prima ci saranno le 8 esibizioni dei concorrenti che dovranno interpretare i seguenti artisti: Antonella Ruggiero, Damiano dei Maneskin, Biagio Antonacci, Edith Piaf, Bruce Springsteen, Adele, Fabrizio De André ed Edoardo Bennato. Chi tra loro vincerà la prima sfida parteciperà poi, nella seconda parte del programma, a un minitorneo insieme ai vincitori ...

