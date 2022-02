Tabellone qualificazioni Wta 500 Dubai 2022 | Teichmann guida il seeding | Errani e Paolini al via

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Ildelleal torneo Wta 500 dicon due azzurre al via. Si tratta di Sarae Jasmine, che proveranno a conquistarsi il difficile pass per il main draw. Strada complicatissima, visto che sono ben tre i turni da affrontare in questo mini torneo che regala la qualificazione alprincipale. Are il, invece, la svizzera Jil. Di seguito ildelle. (1)vs Krunic Marcinkevica vs Flipkens Inglis vsCristian vs (9) Siniakova (2) Tauson vs Bondar Danilina vs Yastremska Sharma vs Dodin Brengle vs (7) Anisimova (3) Samsonova vs Kucova Behbehani ...