Striscia la Notizia, lunedì 21 febbraio il debutto di Silvia Toffanin (Di venerdì 11 febbraio 2022) accanto a Ezio Greggio dietro il bancone del Tg satirico Da lunedì 21 febbraio 2022 dietro al bancone di Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35) arriva una conduttrice d'eccezione: Silvia Toffanin. La padrona di casa di Verissimo si presta al gioco, in una veste inedita e divertente, per un esordio assoluto al tg satirico di Antonio Ricci. Al suo fianco il recordman indiscusso di Striscia, Ezio Greggio, reduce dal successo in conduzione con lo storico partner Enzino Iacchetti. Leggi anche: SPECIALE TG5, SABATO 12 febbraio: «RABBIA E SOGNI, I 70 DI VASCO!» La coppia Greggio-Toffanin resterà al timone per l'intera settimana, per poi passare il testimone – lunedì 28 febbraio – a Francesca Manzini e ...

