S' intascava i bolli auto | confiscati dalla guardia di finanza 290mila euro ad una imprenditrice

corriereadriatico.it

FABRIANO - Si appropriava di somme riscosse per le tasse auto: confiscati beni per oltre 290mila euro. Un'imprenditrice di Sassoferrato condannata a due anni e sei mesi. La donna tratteneva denaro ...