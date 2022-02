Rientro vicino per Gosens | spunta la possibile data!

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Buone notizie per Simone Inzaghi: si avvicina ilin campo di Robin. Le condizioni del nuovo arrivato in casa Inter sono in netto miglioramento e secondo quanto riportato stamane da Tuttosport, l’ex atalantino potrebbe addirittura accomodarsi in panchina per la gara contro il Sassuolo in programma il 20 febbraio. RobinPer l’esordio invece bisognerà attendere ancora un pò di tempo: l’obiettivo del tedesco è quello di presentarsi tirato a lucido alla gara di campionato contro il Genoa (27 febbraio), per poi provare a conquistarsi una maglia da titolare nel derby di Coppa Italia contro il Milan.

